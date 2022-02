Uccise la figlia di 4 anni durante il lockdown: assolto per “incapacità di intendere” (Di sabato 12 febbraio 2022) Arezzo – E’ stato riconosciuto incapace di intendere e di volere il 40enne bengalese che Uccise la figlia di 4 anni e ferì il figlio di 11 che si salvò, trovando riparo dai vicini di casa. E’ questa la conclusione a cui è giunta oggi, dopo meno di un’ora di camera di consiglio, la Corte di assise del tribunale di Arezzo che ha assolto l’uomo. La tragedia, durante il lockdown, il 21 aprile 2020, nell’abitazione di famiglia, al terzo piano di un condominio in via Togliatti a Levane, frazione del comune di Bucine nell’aretino. La Corte, presieduta dal giudice Filippo Ruggero, ha disposto, tuttavia, la reclusione per 10 anni in una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) in quanto l’uomo è stato ritenuto socialmente pericoloso. Il ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 12 febbraio 2022) Arezzo – E’ stato riconosciuto incapace die di volere il 40enne bengalese cheladi 4e ferì il figlio di 11 che si salvò, trovando riparo dai vicini di casa. E’ questa la conclusione a cui è giunta oggi, dopo meno di un’ora di camera di consiglio, la Corte di assise del tribunale di Arezzo che hal’uomo. La tragedia,il, il 21 aprile 2020, nell’abitazione di famiglia, al terzo piano di un condominio in via Togliatti a Levane, frazione del comune di Bucine nell’aretino. La Corte, presieduta dal giudice Filippo Ruggero, ha disposto, tuttavia, la reclusione per 10in una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) in quanto l’uomo è stato ritenuto socialmente pericoloso. Il ...

