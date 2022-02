Tutto tranne l'amore. Libri e film per un San Valentino anti retorico (Di sabato 12 febbraio 2022) Un giorno, non molti anni fa, lessi una frase che mi rimase impressa. Era sull’amore, o meglio, su ciò che significasse la parola “amore”. Se non ricordo male, apparteneva a Louis-Ferdinand Céline – un genio che in effetti non se l’era passata benissimo, in vita – e recitava: “L’amore è l’infinito abbassato al livello dei barboncini, e ci ho la mia dignità, io!”. Vai a dargli torto, pensai all’epoca – e dire che, stranamente, non avevo litigato con nessun fidanzato, perché non ce l’avevo. Ma ricordo anche che San Valentino era alle porte, e la frase di Céline fu il colpo finale con cui, dentro di me, uccisi l’idea che mi ero fatta dell’amore – in tutti i casi, pessima. Da qui l’impulso, ogni volta, di celebrare la festività più appassionata dell’anno leggendo un libro e guardando un ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 12 febbraio 2022) Un giorno, non molti anni fa, lessi una frase che mi rimase impressa. Era sull’, o meglio, su ciò che significasse la parola “”. Se non ricordo male, apparteneva a Louis-Ferdinand Céline – un genio che in effetti non se l’era passata benissimo, in vita – e recitava: “L’è l’infinito abbassato al livello dei barboncini, e ci ho la mia dignità, io!”. Vai a dargli torto, pensai all’epoca – e dire che, stranamente, non avevo litigato con nessun fidanzato, perché non ce l’avevo. Ma ricordo anche che Sanera alle porte, e la frase di Céline fu il colpo finale con cui, dentro di me, uccisi l’idea che mi ero fatta dell’– in tutti i casi, pessima. Da qui l’impulso, ogni volta, di celebrare la festività più appassionata dell’anno leggendo un libro e guardando un ...

Ultime Notizie dalla rete : Tutto tranne 'Inventing Anna' è una splendida occasione stupidamente sprecata "Questa storia è del tutto vera. Tranne che per le parti assolutamente inventate": il cartello con cui si apre ogni episodio (da sessanta minuti circa ciascuno, dio dei tagli torna a vegliare su di ...

Mascherine, gli irriducibili: 'Non la togliamo, dà sicurezza' Da Trieste in giù, tranne l'eccezione Campania dove per volere del governatore De Luca si dovrà ... il governo ha deciso di revocarla in tutto il territorio nazionale, sia in zona bianca che in gialla, ...

“MANGIO TUTTO TRANNE”, AL VIA IL FORMAT TV DELL'ABRUZZESE GIOVANNI ANGELUCCI SU GAMBERO ROSSO CHANNEL Virtù Quotidiane Tutto tranne l'amore. Libri e film per un San Valentino anti retorico «Quando perciò le possibilità si fossero esaurite del tutto, quando il segreto degli dèi fosse stato lì lì per venir meno, o forse fosse addirittura evaporato, quello, e quello soltanto, era il ...

Pechino 2022: Goggia, ‘sono molto contenta, ho tanta voglia di gareggiare’ Ho fatto di tutto per esserci perché l’Olimpiade è l’Olimpiade. Fa malissimo sapere di essere imbattuta da dicembre 2020 e di non potere giocare le proprie carte anche nel superg. Non c’è stato un ...

