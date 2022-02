Tumore pancreas e mutazione geni Brca1/2 (resa famosa da Angelina Jolie), no Aifa a farmaco (Di domenica 13 febbraio 2022) Da marzo i pazienti con Tumore del pancreas e la mutazione dei geni Brca1/2, resa famosa dall’attrice Angelina Jolie, potrebbero non avere più accesso all’unico farmaco che ritarda la progressione di malattia e permette loro di evitare la chemio. Dopo il no dell’Aifa alla rimborsabilità di Olaparib, il 28 febbraio chiuderà il programma per l’uso compassionevole di questo farmaco, somministrato da fine 2019 in quaranta oncologie italiane a un’ottantina di pazienti con queste caratteristiche. “I malati in trattamento con il farmaco potranno continuare, agli altri questa speranza sarà negata”, denuncia all’Adnkronos Salute Piero Rivizzigno, presidente dell’Associazione ... Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 13 febbraio 2022) Da marzo i pazienti condele ladei/2,dall’attrice, potrebbero non avere più accesso all’unicoche ritarda la progressione di malattia e permette loro di evitare la chemio. Dopo il no dell’alla rimborsabilità di Olaparib, il 28 febbraio chiuderà il programma per l’uso compassionevole di questo, somministrato da fine 2019 in quaranta oncologie italiane a un’ottantina di pazienti con queste caratteristiche. “I malati in trattamento con ilpotranno continuare, agli altri questa speranza sarà negata”, denuncia all’Adnkronos Salute Piero Rivizzigno, presidente dell’Associazione ...

