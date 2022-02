Truffa ai danni della Regione Campania, sequestrati beni per oltre 600mila euro a imprenditore (Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, la Guardia di Finanza di Salerno ha dato esecuzione ad un sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, nei confronti di un imprenditore cilentano. I Finanzieri della Tenenza di Vallo della Lucania, anche attraverso indagini bancarie, hanno accertato come il responsabile, al solo fine di ottenere un finanziamento regionale, aveva solo formalmente aperto una ditta individuale, esercente lavori edili, intestandola fittiziamente ad un soggetto straniero. L’impresa, indicata come materiale esecutrice della ristrutturazione di un immobile che sarebbe servito per la realizzazione di una comunità alloggio per anziani da parte di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Su disposizioneProcuraRepubblica presso il Tribunale di ValloLucania, la Guardia di Finanza di Salerno ha dato esecuzione ad un sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, nei confronti di uncilentano. I FinanzieriTenenza di ValloLucania, anche attraverso indagini bancarie, hanno accertato come il responsabile, al solo fine di ottenere un finanziamento regionale, aveva solo formalmente aperto una ditta individuale, esercente lavori edili, intestandola fittiziamente ad un soggetto straniero. L’impresa, indicata come materiale esecutriceristrutturazione di un immobile che sarebbe servito per la realizzazione di una comunità alloggio per anziani da parte di ...

