"Trenta navi militari nel Mar Nero". Russia, siamo alle manovre di guerra. Putin, piano d'invasione: carneficina? (Di sabato 12 febbraio 2022) Più di 30 navi della Marina russa starebbero attuando delle manovre nel Mar Nero. Un segnale non proprio positivo, vista la crisi ucraina delle ultime settimane. Si tratterebbe di unità "di varie classi di questa flotta e di altre", stando all'agenzia Tass, che cita il servizio informazione della flotta del Mar Nero. Queste imbarcazioni sarebbero salpate da Sebastopoli e Novorossijsk "per le esercitazioni sotto la supervisione del comandante della flotta del Mar Nero, ammiraglio Igor Osipov". Quale l'obiettivo? A quanto pare l'intento sarebbe quello di "difendere la costa della penisola di Crimea, le basi delle flotta del Mar Nero, infrastrutture economiche da eventuali minacce militari". Nel frattempo, l'allarme è scattato anche in Italia. "In considerazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022) Più di 30della Marina russa starebbero attuando dellenel Mar. Un segnale non proprio positivo, vista la crisi ucraina delle ultime settimane. Si tratterebbe di unità "di varie classi di questa flotta e di altre", stando all'agenzia Tass, che cita il servizio informazione della flotta del Mar. Queste imbarcazioni sarebbero salpate da Sebastopoli e Novorossijsk "per le esercitazioni sotto la supervisione del comandante della flotta del Mar, ammiraglio Igor Osipov". Quale l'obiettivo? A quanto pare l'intento sarebbe quello di "difendere la costa della penisola di Crimea, le basi delle flotta del Mar, infrastrutture economiche da eventuali minacce". Nel frattempo, l'allarme è scattato anche in Italia. "In considerazione ...

