Tre nuovi giochi Bandai Namco in arrivo per Switch (Di sabato 12 febbraio 2022) Bandai Namco annuncia tre nuovi giochi in uscita per Nintendo Switch. I tre titoli rappresentano i classici brand del passato Klonoa, Gundam e Taiko no Tatsujin Bandai Namco ha svelato tre nuovi giochi in esclusiva per Nintendo Switch. Questi nuovi titoli, stando alle parole di Bandai Namco, sono un segno dell’ottima collaborazione con Nintendo. La console della grande N ha permesso infatti di pubblicare sia nuovi titoli che riproporre classici del passato andando ad abbracciare un pubblico ancora più ampio. Andiamo dunque a scoprire questi tre titoli di seguito. Switch si prepara ad accogliere tre nuovi ... Leggi su tuttotek (Di sabato 12 febbraio 2022)annuncia trein uscita per Nintendo. I tre titoli rappresentano i classici brand del passato Klonoa, Gundam e Taiko no Tatsujinha svelato trein esclusiva per Nintendo. Questititoli, stando alle parole di, sono un segno dell’ottima collaborazione con Nintendo. La console della grande N ha permesso infatti di pubblicare siatitoli che riproporre classici del passato andando ad abbracciare un pubblico ancora più ampio. Andiamo dunque a scoprire questi tre titoli di seguito.si prepara ad accogliere tre...

Advertising

tuttoteKit : Tre nuovi giochi Bandai Namco in arrivo per Switch #BandaiNamco #KlonoaPhantasyReverie #NintendoSwitch… - _mediocretes : @zothyria @DVecchiaccio @vfia9 @Ornella95635130 (peraltro la quarta dose, essendo sano, pare non debba farmela e pa… - chicken_blond18 : Okay raga qua lo dico: per i cantanti vincerà Sissi o Alex, per i ballerini vincerà Dario o Carola (o forse faranno… - Lasiciliaweb : Covid: in Sicilia il tasso di positività non si schioda dal 15% Un paziente in meno nelle intensive, quasi 5.000 i… - TanganelliAnna : Coronavirus a Ravenna: 454 casi e tre decessi, tre donne di 80, 92 e 97 anni. In Regione 26 morti e 4.497 nuovi con… -