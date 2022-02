Traffico Roma del 12-02-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 12 febbraio 2022) Luceverdeda Simone Cerchiara Buongiorno ben trovati a questo appuntamento con la chiusura della Laurentina in uscita dadisagi sulla puntina sulla via Ardeatina e in tutta la zona sud del raccordo anulare code e rallentamenti via Laurentina chiusa da alcuni giorni tre raccordo anulare via di valleranello a causa di una fuga di gas di conseguenza chi arriva da raccordo anulare non può percorrere la Laura verso fuori altro importante chiusura quella della via Tuscolana Arco di Travertino e Vicolo Tuscolano verso Cinecittà possibili disagi intanto metà degli spostamenti al Aurelio e nei quartieri Trieste salario e Nomentano rallentamenti in via del Casale di San Pio Quinto intenso ilsulla tangenziale Tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi Cody sulla via Salaria all’altezza dell’ aeroporto dell’Urbe video con ...