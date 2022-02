Tra Nato e militari italiani, Guerini vola in Lettonia (Di sabato 12 febbraio 2022) Dopo l’incontro avvenuto lo scorso giugno, ieri il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha incontrato nuovamente il suo omologo lettone Artis Pabriks e i militari del contingente italiano a Riga. In occasione della visita istituzionale il ministro ha anche potuto assistere alle fasi conclusive dell’esercitazione Nato “Ajax strike”. La questione russa Oggetto del confronto il dossier ucraino e le tensioni con Mosca. La posizione di Guerini ha ricordato la volontà italiana di puntare a una de-escalation e alla mediazione, per “insistere e incoraggiare in ogni sede le possibilità di dialogo costruttivo con Mosca, lavorando per non alimentare la tensione”. L’auspicio è che questo approccio venga condiviso dagli alleati per “dimostrare la nostra coesione come Alleanza Atlantica, per mandare messaggi univoci e coerenti”, ha ... Leggi su formiche (Di sabato 12 febbraio 2022) Dopo l’incontro avvenuto lo scorso giugno, ieri il ministro della Difesa Lorenzoha incontrato nuovamente il suo omologo lettone Artis Pabriks e idel contingente italiano a Riga. In occasione della visita istituzionale il ministro ha anche potuto assistere alle fasi conclusive dell’esercitazione“Ajax strike”. La questione russa Oggetto del confronto il dossier ucraino e le tensioni con Mosca. La posizione diha ricordato la volontà italiana di puntare a una de-escalation e alla mediazione, per “insistere e incoraggiare in ogni sede le possibilità di dialogo costruttivo con Mosca, lavorando per non alimentare la tensione”. L’auspicio è che questo approccio venga condiviso dagli alleati per “dimostrare la nostra coesione come Alleanza Atlantica, per mandare messaggi univoci e coerenti”, ha ...

