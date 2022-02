Tra Napoli e Inter, sorride il Milan. Maradona ancora stregato per Spalletti (Di sabato 12 febbraio 2022) Un 1-1 che forse non piace a nessuno, se non al Milan che ora ha l’opportunità di portarsi momentaneamente in vetta. Al ‘Maradona’ Napoli e Inter non vanno oltre il pareggio con una rete a testa: Spalletti sfiora il sorpasso, Inzaghi lo riporta sulla terra sfruttando l’unica sbavatura in 90? della difesa partenopea. Pronti via e al 4? arriva subito il primo episodio da moviola: De Vrij tocca Osimhen, l’arbitro lascia correre ma viene richiamato al var e di fronte all’evidenza delle immagini non può far altro che concedere il rigore. Dagli undici metri si presenta Insigne e il promesso sposo del Toronto non sbaglia dagli undici metri. L’Inter si vede togliere certezze, rispetto alla sfida di martedì contro la Roma è proprio la formazione nerazzurra ad essere colpita a freddo nei primi ... Leggi su sportface (Di sabato 12 febbraio 2022) Un 1-1 che forse non piace a nessuno, se non alche ora ha l’opportunità di portarsi momentaneamente in vetta. Al ‘non vanno oltre il pareggio con una rete a testa:sfiora il sorpasso, Inzaghi lo riporta sulla terra sfruttando l’unica sbavatura in 90? della difesa partenopea. Pronti via e al 4? arriva subito il primo episodio da moviola: De Vrij tocca Osimhen, l’arbitro lascia correre ma viene richiamato al var e di fronte all’evidenza delle immagini non può far altro che concedere il rigore. Dagli undici metri si presenta Insigne e il promesso sposo del Toronto non sbaglia dagli undici metri. L’si vede togliere certezze, rispetto alla sfida di martedì contro la Roma è proprio la formazione nerazzurra ad essere colpita a freddo nei primi ...

