Totò Cuffaro: 'Renzi leader naturale del centro, voglio rifare la Democrazia cristiana' (Di sabato 12 febbraio 2022) Renzi non è di sinistra. Totò Cuffaro è tra coloro che l' hanno capito benissimo a destra visto che gli aprono le porte. 'Ora il mio unico obiettivo è far rinascere la Dc e deve farlo proprio dalla ...

Rogpiton : @rekko15 Oggi #RenziFaiSchifo è la speranza di Verdini, formigoni e Totò cuffaro, oltre che dei sanguinari sauditi - carmelocarat : Gli anni di Totò Cuffaro e la quasi-fine dell'Autonomia siciliana tra Lombardo, Crocetta e Musumeci ?@Misurelli77?… - andvaccaro : Cuffaro: 'Voglio far rinascere la Dc dalla Sicilia, vedo Renzi leader' - Giancact : Una bella compagnia, non c'è che dire... - ArturoRoswell : @ItaliaViva @matteorenzi cuffaro il mafioso spera di averti come capo. -