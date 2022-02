Toti “Mai pensato a Draghi come leader dell'area di centro” (Di sabato 12 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – «Francamente io non l'ho mai pensato». Risponde così Giovanni Toti, vicepresidente di Coraggio Italia e governatore della Liguria, in una inervista al Corriere della Sera sull'eventuale discesa in campo di Mario Draghi come federatore dell'area di centro.«Chi immaginava che Draghi potesse lanciarsi in una avventura politica nel 2023 sbagliava i conti. Forse è stato solo un sogno di qualcuno” prosegue Toti. “Non rientra nella storia personale dell'ex governatore della Bce. Draghi non farà mai quello che ha fatto Monti, anche perchè quell'esperienza induce chiunque a non ripeterla».«Non ci siamo mai rivolti a Draghi. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – «Francamente io non l'ho mai». Risponde così Giovanni, vicepresidente di Coraggio Italia e governatorea Liguria, in una inervista al Corrierea Sera sull'eventuale discesa in campo di Mariofederatoredi.«Chi immaginava chepotesse lanciarsi in una avventura politica nel 2023 sbagliava i conti. Forse è stato solo un sogno di qualcuno” prosegue. “Non rientra nella storia personale'ex governatorea Bce.non farà mai quello che ha fatto Monti, anche perchè quell'esperienza induce chiunque a non ripeterla».«Non ci siamo mai rivolti a. ...

