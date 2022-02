Torino-Venezia | Zanetti | “Ci siamo messi a specchio | li abbiamo sorpresi”

(Di domenica 13 febbraio 2022) “Come ci aspettavamo, ilè partito aggressivo e noi non avevamo le distanze. Ci, uomo su uomo, probabilmente liun po’. Noi dovevamo tirare fuori qualcosa in più e anche a fine primo tempo ho visto bene i ragazzi, quando è così possono fare qualsiasi cosa”. Questa l’analisi di Paolodopo l’importante vittoria delin casa del. Con questi tre punti, i Leoni si rilanciano nella corsa salvezza. “La classifica non l’mai guardata perchéanche una partita in meno, dobbiamo avere consapevolezza e non perdere autostima. Nelle ultime sette partiteincontrato le prime sei, bisogna anche essere umili – ...

Advertising

sportmediaset : Serie A, #TorinoVenezia 1-2: colpo salvezza per Zanetti. #SporrMediaset - Gazzetta_it : VAR - Torino: goal annullato, il punteggio resta 1:2 - Gazzetta_it : Si va al riposo, Torino-Venezia 1-1 - Tele_Nicosia : Brekalo illude il Torino, il Venezia rimonta e vince 2-1 - Lodamarco1 : RT @DiMarzio: .@TorinoFC_1906 I Il commento di Ivan #Juric alla sconfitta contro il @VeneziaFC_IT -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Venezia

Commenta per primo1 - 2 Milinkovic - Savic 5 : è alto più di 2 metri ma non esce mai dalla propria porta e per la quarta partita di fila ha grosse responsabilità sul gol subito del. Non prova ...- Impossibile non far partire l'intervista postdi Ivan Juric dal gol annullato a Belotti : " Inspiegabile il gol annullato a Belotti : scioccante. Pobega fa il blocco? È difficile spiegare cosa è stato visto - è l'analisi a freddo ...A sorpresa il Venezia s'impone sul campo del Torino per 2-1 (pt. 1' Busio (V); st. 3' Djidji (T), 37' Caldara (V), 42' Bremer (T), 44' Ampadu (V)). Una sconfitta pesante per i granata che venerdì ...Le dichiarazioni dell'allenatore del Venezia al termine della partita contro il Torino Paolo Zanetti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita del suo Venezia contro il Torino, ...