Torino Venezia LIVE 1-1 | Haps agguanta il pareggio

Leggi su calcionews24

(Di sabato 12 febbraio 2022) Allo stadio Olimpico Grande, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Olimpico Grandesi affrontano nel match valido per la 25ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 MOVIOLA 1? – Inizia la sfida all’Olimpico Grande. 2? – Subito un cartellino giallo ai danni di Busio per un fallo su Brekalo. 5? –AVANTI! A segno Brekalo che, servito da Singo, esplode il destro dal limite dell’area che piega le mani ad un ncolpevole Lezzerini. 11? –in avanti a caccia del raddoppio. 15? – ...