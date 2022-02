Torino Venezia LIVE 0-0: calcio d’inizio all’Olimpico Grande Torino (Di sabato 12 febbraio 2022) Allo stadio Olimpico Grande Torino, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Torino e Venezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Olimpico Grande Torino, Torino e Venezia si affrontano nel match valido per la 25ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Torino Venezia 0-0 MOVIOLA 1? – Inizia la sfida all’Olimpico Grande Torino. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Torino Venezia 0-0: risultato e ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 febbraio 2022) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Olimpicosi affrontano nel match valido per la 25ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? – Inizia la sfida. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e ...

Advertising

TorinoFC_1906 : ???????????? ?????? ??Venezia ???Stadio Olimpico Grande Torino ?Ore 20:45 ??#TorinoVenezia #SFT - sportface2016 : #UdineseTorino, incredibile episodio: #Buongiorno si toglie la maglia e chiede il giallo prima di uscire per saltar… - owwk080 : Diretta streaming Torino-Venezia - Agenzia_Ansa : Serie A, in campo Torino-Venezia - DIRETTA #ANSA - FGiallorossa : Ma in che senso hanno giocato Napoli - Inter alle 18 e invece alle 20:45 si gioca Torino - Venezia Qualcuno un gio… -