Torino-Venezia | caos nel finale | gol annullato ed impresa per Zanetti

(Di domenica 13 febbraio 2022) Da pochi minuti è terminato la partita tra iled ilcon il risultato di 1-2 a favore dei lagunari. Pronti, via ed ildi Juric passa già in vantaggio al 5? con il destro a volo di Brekalo, su assist di Sinko, sfruttando anche un intervento non perfetto da parte di Lezzerini. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Torino Venezia

22.52 Serie A, 25° turno:1 - 2 Nei numeri la flessione del(un punto in 3 gare), rimontato e steso 1 - 2 in casa dal, che trova una vittoria pesantissima in chiave salvezza. Pronti,via e ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 25ª giornata di Serie A 2021/22: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 25ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l'arbitro Giua. L'EPISODIO CHIAVE DEL MATCH 90'+2 - ...Finisce qui! Dopo 104 lunghissimi minuti è il Venezia ad avere la meglio in trasferta sul campo del torino per 1-2. Partita incredibile, è successo di tutto! Reazione d'orgoglio degli uomini di ...TORINO (ITALPRESS) – Altro passo falso del Torino in campionato, all’Olimpico fa festa il Venezia che rimonta sul 2-1 con la serata da sogno di Crnigoj, protagonista con gol e assist, e il giallo ...