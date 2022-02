Torino-Venezia, caos nel finale: gol annullato ed impresa per Zanetti (Di domenica 13 febbraio 2022) Goal News ? Lagunari Cinco ha approfittato anche dell'intervento imperfetto di Lezzerini quando la partita tra Torino e Venezia è finita 1-2 minuti fa. Il granata di Bremer è ancora pericoloso a 14, ma il colpo di testa del brasiliano va oltre la traversa. Nessun segno di vita a Venezia per la prima mezz'ora, ma all'improvviso, con 38 punti per l'esattezza, arriva il pareggio in Laguna. È Harpers a segnare per la squadra di Zanetti, Milinkovic-Savic di testa a due passi da Milinkovic-Savic, ottimo cross di Singo di Crnigoj. La ripresa parte subito dalla porta veneta. Al 47' Alamu sfonda dalla sinistra e passa la palla al centro, Knygoy batte Milinkovic-Savic di sinistro. Il Torino ha provato a pareggiare ma non ci è riuscito in modo organizzato. Tutte le notizie e non solo: Al 61' ci prova Rodriguez: ... Leggi su goalnews (Di domenica 13 febbraio 2022) Goal News ? Lagunari Cinco ha approfittato anche dell'intervento imperfetto di Lezzerini quando la partita traè finita 1-2 minuti fa. Il granata di Bremer è ancora pericoloso a 14, ma il colpo di testa del brasiliano va oltre la traversa. Nessun segno di vita aper la prima mezz'ora, ma all'improvviso, con 38 punti per l'esattezza, arriva il pareggio in Laguna. È Harpers a segnare per la squadra di, Milinkovic-Savic di testa a due passi da Milinkovic-Savic, ottimo cross di Singo di Crnigoj. La ripresa parte subito dalla porta veneta. Al 47' Alamu sfonda dalla sinistra e passa la palla al centro, Knygoy batte Milinkovic-Savic di sinistro. Ilha provato a pareggiare ma non ci è riuscito in modo organizzato. Tutte le notizie e non solo: Al 61' ci prova Rodriguez: ...

