Torino-Venezia 1-2 | rimonta veneta e granata ko col Var

(Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ilvince 2-1 sul campo delnel match della 25esima giornata della Serie A e torna al successo dopo 2 mesi e mezzo. Ipassano in vantaggio al 4? con Brekalo, che fa centro dal limite dell’area. Ilpareggia al 38? con Haps, che insacca di testa su cross di Crnigoj. Lo stesso Crnigoj firma il sorpasso in avvio di ripresa: botta secca all’incrocio, 1-2 al 46?. Ilresiste fino all’89’, quando Belotti – al rientro dopo oltre 2 mesi di stop – insacca di testa. Un fuorigioco di Pobega rilevato dal Var e giudicato attivo dall’arbitro Giua, però, porta all’annullamento della rete dopo una ‘lezione’ ai giocatori delle 2 squadre che ascoltano le spiegazioni del direttore di gara. Ilresiste in 10 per l’espulsione di Okereke, si chiude ...

22.52 Serie A, 25° turno:1 - 2 Nei numeri la flessione del(un punto in 3 gare), rimontato e steso 1 - 2 in casa dal, che trova una vittoria pesantissima in chiave salvezza. Pronti,via e ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 25ª giornata di Serie A 2021/22: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 25ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l'arbitro Giua. L'EPISODIO CHIAVE DEL MATCH 90'+2 - ...Finisce qui! Dopo 104 lunghissimi minuti è il Venezia ad avere la meglio in trasferta sul campo del torino per 1-2. Partita incredibile, è successo di tutto! Reazione d'orgoglio degli uomini di ...TORINO (ITALPRESS) – Altro passo falso del Torino in campionato, all’Olimpico fa festa il Venezia che rimonta sul 2-1 con la serata da sogno di Crnigoj, protagonista con gol e assist, e il giallo ...