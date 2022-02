Torino, baciò una collega alla macchinetta del caffè. Per il tribunale il fatto non costituisce reato (Di sabato 12 febbraio 2022) Un bacio rubato davanti alla macchinetta del caffè in una pausa dal lavoro. Per l’accusa – da parte di una donna di 36 anni – quel gesto fu violenza sessuale, e quell’uomo, di una decina di anni più grande, doveva essere condannato a un anno di carcere, ma alla fine per il giudice “il fatto non costituisce reato” e l’uomo è stato assolto con formula piena. La versione di lei: “Baciata contro la mia volontà” La vicenda risale al 2016. Siamo a Torino. La donna, all’epoca 30enne, lavorava come dipendente in una ditta di pulizie e l’uomo come tecnico di una impresa edile. Un giorno d’estate a luglio, i due vanno a prendere un caffè alle macchinette in una pausa dal lavoro. Secondo la versione della donna, a un tratto l’uomo l’avrebbe ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 12 febbraio 2022) Un bacio rubato davantidelin una pausa dal lavoro. Per l’accusa – da parte di una donna di 36 anni – quel gesto fu violenza sessuale, e quell’uomo, di una decina di anni più grande, doveva essere condannato a un anno di carcere, mafine per il giudice “ilnon” e l’uomo è stato assolto con formula piena. La versione di lei: “Baciata contro la mia volontà” La vicenda risale al 2016. Siamo a. La donna, all’epoca 30enne, lavorava come dipendente in una ditta di pulizie e l’uomo come tecnico di una impresa edile. Un giorno d’estate a luglio, i due vanno a prendere unalle macchinette in una pausa dal lavoro. Secondo la versione della donna, a un tratto l’uomo l’avrebbe ...

Luce_news : Torino, baciò una collega alla macchinetta del caffè. Per il tribunale il fatto non costituisce reato - lucanewni : Che esagerazione chiedere un anno di reclusione,lo si ammonisce e al massimo si fa una multa. La Stampa: Un bacio… - UnioneSarda : #Torino Bacio “rubato” davanti alla macchinetta del caffè: assolto dall’accusa di violenza sessuale - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Torino, bacio davanti alla macchinetta del caffè non fu reato: imputato assolto #Torino #caffè #tribunale https://t.c… - occhio_notizie : Un tecnico di un'impresa edile era accusato di violenza sessuale. La parte lesa era una donna, all'epoca di 30 anni… -

Non è la prima volta che Chicco va via di casa, è già successo qualche anno prima, al: ma non si è ambientato, è rimasto poco, ha fatto un torneo in Belgio e poi è tornato in Garfagnana. A ...Da: i magici Castelli del Canavese Di sicuro fascino sono i Castelli del Canavese visitabili partendo dae puntando subito al più rappresentativo del circuito, il Castello d'Ivrea , ...