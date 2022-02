Tifosi dell’Atalanta a rapporto: “Basta chiacchiere, ritorniamo a tifare. Alle 16 tutti al Baretto” (Di sabato 12 febbraio 2022) L’Atalanta e il suo tifo sono due elementi che funzionano insieme, specialmente nei momenti di difficoltà. Dallo scioglimento dei “Supporters”, la Curva Pisani ha fatto enorme fatica a dare quel sostegno in più che l’ha sempre contraddistinta dAlle altre squadre. Dopo settimane di polemiche e critiche, tramite i social è stato lanciato un messaggio tanto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Da Kovalenko a Lammers (fino a Sutalo): la situazione cessioni in casa Atalanta Vent’anni fa un’Atalanta che non badava a spese in estate: il “mercato delle illusioni” del 2001 Gollini saluta l’Atalanta: “Bergamo una seconda casa. Io via per colpa di Gasp? Ci sarà…” L’effetto domino che porterebbe Boga all’Atalanta (e Josip Ilicic al Milan) Giusto accettare i 55 milioni per Romero? ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 12 febbraio 2022) L’Atalanta e il suo tifo sono due elementi che funzionano insieme, specialmente nei momenti di difficoltà. Dallo scioglimento dei “Supporters”, la Curva Pisani ha fatto enorme fatica a dare quel sostegno in più che l’ha sempre contraddistinta daltre squadre. Dopo settimane di polemiche e critiche, tramite i social è stato lanciato un messaggio tanto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Da Kovalenko a Lammers (fino a Sutalo): la situazione cessioni in casa Atalanta Vent’anni fa un’Atalanta che non badava a spese in estate: il “mercato delle illusioni” del 2001 Gollini saluta l’Atalanta: “Bergamo una seconda casa. Io via per colpa di Gasp? Ci sarà…” L’effetto domino che porterebbe Boga all’Atalanta (e Josip Ilicic al Milan) Giusto accettare i 55 milioni per Romero? ...

Malakai_24_ : @Filippo49537585 @korfio @SerieA @AIA_it sono milanista, ma non capisco perché i tifosi dell’atalanta continuino a… - Mah5116 : @Domenico1966Asr Hai ragione, purtroppo è così ovunque. Sui social persino tifosi dell'Atalanta (dell'Atalanta!!!)… - Filippo49537585 : @KarlOne71 @Mondadori Facciamo di tutta l'erba un fascio mi sembra giusto, i tifosi del Napoli sono fastidiosi come… - AndreaFarenti : RT @LotitoClaudio: Ma esattamente cosa dovrebbero fa' i tifosi dell'@Atalanta_BC per meritarsi non dico la squalifica del settore, ma almen… - FaceCup65 : RT @LotitoClaudio: Ma esattamente cosa dovrebbero fa' i tifosi dell'@Atalanta_BC per meritarsi non dico la squalifica del settore, ma almen… -

