“The Square. Spazio alla cultura”, il sesto episodio su Sky Arte (Di sabato 12 febbraio 2022) Il 10 Febbraio su Sky Arte il sesto episodio di “The Square. Spazio alla cultura” l’Arte e la cultura in tutte le loro forme Da giovedì 25 novembre 2021, ogni due settimane alle ore 20.40, va in onda su Sky Arte “The Square. Spazio alla cultura”, la serie realizzata da TIWI e condotta da Nicolas Ballario che racconta la cultura contemporanea in tutte le sue forme, attraverso servizi, ospiti, approfondimenti in animazione e appuntamenti da non perdere. Dopo il successo della prima stagione, in cui artisti, musicisti, registi, attori, danzatori e lavoratori nel campo della cultura, dello spettacolo e ... Leggi su lopinionista (Di sabato 12 febbraio 2022) Il 10 Febbraio su Skyildi “The” l’e lain tutte le loro forme Da giovedì 25 novembre 2021, ogni due settimane alle ore 20.40, va in onda su Sky“The”, la serie realizzata da TIWI e condotta da Nicolas Brio che racconta lacontemporanea in tutte le sue forme, attraverso servizi, ospiti, approfondimenti in animazione e appuntamenti da non perdere. Dopo il successo della prima stagione, in cui artisti, musicisti, registi, attori, danzatori e lavoratori nel campo della, dello spettacolo e ...

Advertising

Lopinionista : “The Square. Spazio alla cultura”, il sesto episodio su Sky Arte - xogabbii : RT @earthdombaby: The Leo-Scorpio square - holowisp : RT @earthdombaby: The Leo-Scorpio square - deepgoldsoul : RT @earthdombaby: The Leo-Scorpio square - radiokemonia : Stai ascoltando: Huey Lewis & The News-Hip To Be Square La musica anni 80 solo su -