The Police, 150 sterline per il primo singolo Fall Out | Memories (Di sabato 12 febbraio 2022) C’è una sostanziale differenza, tra i tempi di Fall Out dei Police e tutto ciò che avverrà dopo. Lo dirà lo stesso Sting in più occasioni, raccontando di quella volta in cui la band, in volo durante una delle tappe di un tour, rovesciò sul pavimento del velivolo una borsa piena di soldi. “Non avevamo mai visto niente del genere”, dirà Sting. Ai tempi di Fall Out, però, è diverso: i Police sono tre sbarbi, e Andy Summers non è ancora entrato in scena. Al suo posto c’è Henry Padovani e il clima in studio è molto teso. C’è di più: ai Pathway Studios i Police si presentano con 150 sterline prese in prestito da Paul Mulligan per una prima sessione di registrazione che durerà dalle 13 alle 21 del 12 febbraio 1977. Fall Out è stata composta interamente dal batterista ... Leggi su optimagazine (Di sabato 12 febbraio 2022) C’è una sostanziale differenza, tra i tempi diOut deie tutto ciò che avverrà dopo. Lo dirà lo stesso Sting in più occasioni, raccontando di quella volta in cui la band, in volo durante una delle tappe di un tour, rovesciò sul pavimento del velivolo una borsa piena di soldi. “Non avevamo mai visto niente del genere”, dirà Sting. Ai tempi diOut, però, è diverso: isono tre sbarbi, e Andy Summers non è ancora entrato in scena. Al suo posto c’è Henry Padovani e il clima in studio è molto teso. C’è di più: ai Pathway Studios isi presentano con 150prese in prestito da Paul Mulligan per una prima sessione di registrazione che durerà dalle 13 alle 21 del 12 febbraio 1977.Out è stata composta interamente dal batterista ...

Advertising

faisaluc2 : RT @faisaluc2: FIRMIAMO ???????? AIUTIAMO a fare rimuovere dalla loro proprietà questi CANI MALTRATTATI ???? The Jackson police department : P… - Valessiabi : RT @faisaluc2: FIRMIAMO ???????? AIUTIAMO a fare rimuovere dalla loro proprietà questi CANI MALTRATTATI ???? The Jackson police department : P… - rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT Sting ha venduto il catalogo musicale per 300 milioni dollari: all'interno anche la maggior parte… - bellissima2021 : RT @faisaluc2: FIRMIAMO ???????? AIUTIAMO a fare rimuovere dalla loro proprietà questi CANI MALTRATTATI ???? The Jackson police department : P… - Paola52702981 : RT @faisaluc2: FIRMIAMO ???????? AIUTIAMO a fare rimuovere dalla loro proprietà questi CANI MALTRATTATI ???? The Jackson police department : P… -

Ultime Notizie dalla rete : The Police Forbes, Peter Jackson il piu' ricco dello spettacolo ...a cui si sono aggiunti circa 20 milioni di dollari per il suo ruolo nel dramma di Apple tv "The ... La classifica e' stata pubblicata dopo che il 10 febbraioi l'ex frontman dei Police Sting ha annunciato ...

Google torna a regalare app, giochi e wallpaper per Android, fino a domenica ...calculator Photo Motion Tracker Detect Pro for AirTag Giochi The Secret of Crimson Manor Let the ... è disponibile presso il portale di Android Police. Nel mentre, restando sempre nell'universo Android, ...

The Police, 150 sterline per il primo singolo Fall Out | Memories OptiMagazine Stewart Copeland su John Bonham: "La terra trema quando colpisce quei toms" L'ex batterista dei Police Stewart Copeland è ritenuto uno dei più grandi batteristi della storia del rock, per tecnica e fantasia. In un'intervista con BBC 4 nel 2019, l'oggi 69enne musicista ...

La polizia reale canadese valuta l’uso di veicoli elettrici di pattuglia La Royal Canadian Mounted Police (RCMP) ha annunciato che diventerà a zero emissioni entro il 2050 e di conseguenza sta cercando delle soluzioni per raggiungere questo obiettivo, fra cui l’adozione di ...

...a cui si sono aggiunti circa 20 milioni di dollari per il suo ruolo nel dramma di Apple tv "... La classifica e' stata pubblicata dopo che il 10 febbraioi l'ex frontman deiSting ha annunciato ......calculator Photo Motion Tracker Detect Pro for AirTag GiochiSecret of Crimson Manor Let... è disponibile presso il portale di Android. Nel mentre, restando sempre nell'universo Android, ...L'ex batterista dei Police Stewart Copeland è ritenuto uno dei più grandi batteristi della storia del rock, per tecnica e fantasia. In un'intervista con BBC 4 nel 2019, l'oggi 69enne musicista ...La Royal Canadian Mounted Police (RCMP) ha annunciato che diventerà a zero emissioni entro il 2050 e di conseguenza sta cercando delle soluzioni per raggiungere questo obiettivo, fra cui l’adozione di ...