Teo Mammuccari e l’insulto sessista a Belén | “Niente di fatto | sono solo scherzi da Iene”

(Di sabato 12 febbraio 2022) Dopo lo striscione in cui ignoti hanno dato delle “tr…“ alla campionessa olimpica Federica Pellegrini, è stata la volta di una donna del modo dello spettacolo, che ha appena debuttato come conduttrice di ‘Le’, a diventare protagonista di rumors mediatici che la vedevano come potenziale vittima di un insulto. MaríaRodríguez Cozzani, conosciuta comeRodríguez o semplicemente come– modella, conduttrice televisiva e showgirl argentina naturalizzata italiana, nata a Buenos Aires 37 anni fa – stando ad alcuni media, sarebbe stata vittima di un insultoda parte di Teo. Teo(57 anni) alla conduzione de ‘Le’ conRodriguez (37 anni) Il conduttore ...

Quest'anno il noto format satirico è condotto in coppia dae Belen Rodriguez , e propriosi sarebbe reso protagonista del brutto scivolone ai danni della collega. Il ...E' andata in onda pochi giorni fa su Italia 1 la prima puntata de Le Iene. A condurre questa nuova edizione del programma sono Belen Rodriguez e. Ed ecco che proprio quest'ultimo nelle ultime ore è finito al centro di una vera e propria bufera mediatica a causa di un presunto insulto sessista rivolto nei confronti della collega. ...L’attacco a Belen Rodriguez è pesantissima a Le Iene ma spunta la verità: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda Una delle donne più amate dal pubblico italiano per la sua bellezza disarmante e ...Quest’anno il noto format satirico è condotto in coppia da Teo Mammuccari e Belen Rodriguez, e proprio Mammuccari si sarebbe reso protagonista del brutto scivolone ai danni della collega.