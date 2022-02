Tennis, Stan Wawrinka annuncia la sua partecipazione al Roland Garros (Di sabato 12 febbraio 2022) Periodo di ritorni per il Tennis mondiale. Negli ultimi giorni abbiamo assistito a quello triste di Juan Martin Del Potro a Buenos Aires, coinciso probabilmente con il suo ritiro. Due giorni fa invece è stato il turno di Stan Wawrinka, che ha annunciato che sarà presente alla prossima edizione del Roland Garros. Il Tennista svizzero, vincitore di tre prove del Grande Slam fra il 2014 ed il 2016 e un passato da terzo giocatore delle classifiche mondiali, è lontano dai campi dal marzo 2021, quando perse in tre set dal sudafricano Lloyd Harris nel primo turno del torneo di Doha. Da allora è iniziato il calvario di Wawrinka, che si è sottoposto a due operazioni al piede sinistro, l’ultima ormai otto mesi fa, che lo hanno tenuto lontano dai campi: dal ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) Periodo di ritorni per ilmondiale. Negli ultimi giorni abbiamo assistito a quello triste di Juan Martin Del Potro a Buenos Aires, coinciso probabilmente con il suo ritiro. Due giorni fa invece è stato il turno di, che hato che sarà presente alla prossima edizione del. Ilta svizzero, vincitore di tre prove del Grande Slam fra il 2014 ed il 2016 e un passato da terzo giocatore delle classifiche mondiali, è lontano dai campi dal marzo 2021, quando perse in tre set dal sudafricano Lloyd Harris nel primo turno del torneo di Doha. Da allora è iniziato il calvario di, che si è sottoposto a due operazioni al piede sinistro, l’ultima ormai otto mesi fa, che lo hanno tenuto lontano dai campi: dal ...

OA_Sport : Stan Wawrinka vuole essere al Roland Garros - TennisWorldit : Stan Wawrinka, svelata la data del rientro in campo - PaulSim81878175 : @maxmagi Diciamo che voi svizzeri siete stati un tantino fortunati nel tennis negli anni 2000 tra Roger, Stan e Martina - Megliodasola : RT @WeAreTennisITA: Juan Martin del Potro torna a Buenos Aires per il suo ultimo torneo: la ‘Torre di Tandil’ ha annunciato infatti il suo… - WeAreTennisITA : Juan Martin del Potro torna a Buenos Aires per il suo ultimo torneo: la ‘Torre di Tandil’ ha annunciato infatti il… -