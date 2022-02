Tennis, Novak Djokovic e un calendario incerto: presente a Dubai, ma quanti dubbi poi… (Di sabato 12 febbraio 2022) dubbi e incertezze sul calendario di Novak Djokovic. Il n.1 del mondo è in attesa di capire l’evolversi della situazione, soprattutto del contesto pandemico, relativamente al suo programma agonistico 2022. Dal 21 al 26 febbraio il serbo riprende la sua corsa a Dubai e, dopo il grande caos in Australia e la cancellazione del suo visto, quanto farà il campione nativo di Belgrado sarà oggetto di grande attenzione. Tuttavia, sulla prosecuzione dell’annata di Nole ci sono tanti punti interrogativi. Il suo non essere vaccinato potrebbe condizionare la trasferta americana. Nonostante risulti iscritto al Masters1000 di Indian Wells (3-20 marzo), Djokovic allo stato attuale delle cose non potrebbe partecipare per via della condizione posta dal Governo americano. Non è un caso che, secondo il ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022)e incertezze suldi. Il n.1 del mondo è in attesa di capire l’evolversi della situazione, soprattutto del contesto pandemico, relativamente al suo programma agonistico 2022. Dal 21 al 26 febbraio il serbo riprende la sua corsa ae, dopo il grande caos in Australia e la cancellazione del suo visto, quanto farà il campione nativo di Belgrado sarà oggetto di grande attenzione. Tuttavia, sulla prosecuzione dell’annata di Nole ci sono tanti punti interrogativi. Il suo non essere vaccinato potrebbe condizionare la trasferta americana. Nonostante risulti iscritto al Masters1000 di Indian Wells (3-20 marzo),allo stato attuale delle cose non potrebbe partecipare per via della condizione posta dal Governo americano. Non è un caso che, secondo il ...

Advertising

OA_Sport : #TENNIS Novak Djokovic e le incertezze su un calendario nebuloso: Nole starebbe pensando a vaccinarsi, ma potrebbe… - TennisWorldit : Castle: 'Novak Djokovic fa le cose semplici con straordinaria efficacia' - TennisWorldit : Il bellissimo gesto di Novak Djokovic per ll campione di NFL Tom Brady - andreastoolbox : Il bellissimo gesto di Novak Djokovic per ll campione di NFL Tom Brady - TennisWorldit : Il bellissimo gesto di Novak Djokovic per ll campione di NFL T Brady -