Taranto e provincia, da oggi vaccini senza prenotazione per i maggiorenni Asl, campagna anti corona virus: calendario delle somministrazioni per la prossima settimana (Di sabato 12 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Asl Taranto: A partire da dsabato 12 febbraio, negli hub vaccinali della provincia di Taranto, durante le sedute dedicate agli adulti, le persone che hanno già compiuto 18 anni potranno accedere alla vaccinazione anti-covid anche senza prenotazione. L’accesso libero, “a sportello”, sarà possibile per le prime dosi, le seconde dosi e le dosi booster, fino a esaurimento delle disponibilità giornaliere. Il vaccino somministrato sarà Moderna. Riportiamo il calendario di apertura degli hub vaccinali nella provincia di Taranto nella prossima settimana. Hub vaccinazioni over12 (sarà possibile l’accesso anche senza ... Leggi su noinotizie (Di sabato 12 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Asl: A partire da dsabato 12 febbraio, negli hub vaccinali delladi, durante le sedute dedicate agli adulti, le persone che hanno già compiuto 18 anni potranno accedere alla vaccinazione-covid anche. L’accesso libero, “a sportello”, sarà possibile per le prime dosi, le seconde dosi e le dosi booster, fino a esaurimentodisponibilità giornaliere. Il vaccino somministrato sarà Moderna. Riportiamo ildi apertura degli hub vaccinali nelladinella. Hub vaccinazioni over12 (sarà possibile l’accesso anche...

