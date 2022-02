Tali e Quali 2022: stasera ultima puntata? Nuova data, orario, finalisti, concorrenti ultima puntata, imitazioni, vincitore (Di sabato 12 febbraio 2022) La quarta e ultima puntata di Tali e Quali, lo show di imitazioni per persone comuni, condotto da Carlo Conti sarebbe dovuto andare in onda sabat0 29 gennaio 2022 ma è stato posticipato a causa delle elezioni del Presidente della Repubblica: scopriamo se la finale andrà in onda stasera, 12 febbraio 2022, l’orario previsto, chi sono... Leggi su donnapop (Di sabato 12 febbraio 2022) La quarta edi, lo show diper persone comuni, condotto da Carlo Conti sarebbe dovuto andare in onda sabat0 29 gennaioma è stato posticipato a causa delle elezioni del Presidente della Repubblica: scopriamo se la finale andrà in onda, 12 febbraio, l’previsto, chi sono...

Advertising

robydigi : @MarcoRizzoPC Già che ci siete, nelle piazze di Roma potreste andare con buste e ramazze? Le sciocchezze (tipo quel… - igu_vieira : @alanshore_cn Tali e quali - Tanuki737 : @ywankos Tali e quali non è registrato? - ywankos : Ma perché Malgioglio? Non ha detto che domani sta a tali e quali? E come fa a non farsi sgamare con due impegni vic… - CirianiCarlo : RT @frankiehinrgmc: In televisione tocca essere mascherati oppure tali e quali a un altro. Stai a vedere che giusto a Sanremo si può essere… -