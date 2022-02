Svelate foto e trama di Grey’s Anatomy 18×09, la première invernale in Italia a marzo: che fine farà Owen? (Di sabato 12 febbraio 2022) ABC ha diffuso la trama di Grey’s Anatomy 18×09, dal titolo No Time To Die, coi primi dettagli sulla première invernale che sarà trasmessa il 24 febbraio (in Italia a marzo su Disney+). Le prime immagini e la trama di Grey’s Anatomy 18×09 prefigurano una classica première di metà stagione ricca di dramma e conflitti sentimentali, a partire dall’incidente che ha coinvolto Teddy, Cormac e Owen, con quest’ultimo sacrificatosi per salvare i colleghi e rimasto a bordo dell’auto che è precipitata da una scogliera dopo il malore del suo conducente. Il finale invernale ha rivelato un segreto di Owen, ora custodito da Hayes, ... Leggi su optimagazine (Di sabato 12 febbraio 2022) ABC ha diffuso ladi, dal titolo No Time To Die, coi primi dettagli sullache sarà trasmessa il 24 febbraio (insu Disney+). Le prime immagini e ladiprefigurano una classicadi metà stagione ricca di dramma e conflitti sentimentali, a partire dall’incidente che ha coinvolto Teddy, Cormac e, con quest’ultimo sacrificatosi per salvare i colleghi e rimasto a bordo dell’auto che è precipitata da una scogliera dopo il malore del suo conducente. Il finaleha rivelato un segreto di, ora custodito da Hayes, ...

