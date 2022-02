Super Bowl da record anche a tavola: 1,42 miliardi di alette di pollo per gli USA (Di sabato 12 febbraio 2022) record economici, televisivi, sportivi e non solo, perché il Super Bowl è un evento a tutto tondo, anche sulle tavole dei tifosi statunitensi. Secondo il Wing Report 2022 del National Chicken Council (NCC), infatti, si prevede che gli americani divoreranno 1,42 miliardi di ali mentre guardano i Cincinnati Bengals e i Los Angeles Rams combattere L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 12 febbraio 2022)economici, televisivi, sportivi e non solo, perché ilè un evento a tutto tondo,sulle tavole dei tifosi statunitensi. Secondo il Wing Report 2022 del National Chicken Council (NCC), infatti, si prevede che gli americani divoreranno 1,42di ali mentre guardano i Cincinnati Bengals e i Los Angeles Rams combattere L'articolo

Advertising

PigsAndPlans : Zendaya x André 3000 for Squarespace's Super Bowl spot - DonnaGStewart : Bet $5, Win $280 on the Rams or Bengals in Super Bowl 56 - saliopp : Lunedì approfittando della mattinata libera post-Super Bowl andrò a cambiare residenza e so già che me ne pentirò a… - Silvana52809292 : RT @Stef77359537: La CNN è nel panico, se non si riesce a fermare l'Ottawa Freedom Convoy, si scatenerà una 'ribellione mondiale'. L'effet… - CalcioFinanza : Super Bowl da record anche a tavola: negli USA si mangeranno 1,42 miliardi di alette di pollo… -