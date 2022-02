Super Bowl 2022, come seguire la finale NFL in Tv (in chiaro) (Di sabato 12 febbraio 2022) È tutto pronto. Quando in Italia sarà la notte tra il 13 e 14 febbraio al Sofi Stadium di Inglewood in California andrà in scena la 56° edizione del Super Bowl, la partita che incoronerà il vincitore della National Football League (NFL). Le due squadre che scenderanno in campo sono i Los Angeles Rams e i Cincinnati Bengals. I Los Angeles Rams hanno una sola vittoria all’attivo nel Super Bowl, nello specifico nella 34° edizione, quella che si è disputata nel 2000 al Georgia Dome di Atlanta. Guardando ad anni più recenti invece sono arrivati in finale nel 2019, dove hanno conteso la coppa ai New England Patriots. I Cincinnati Bengals invece non hanno mai vinto un Super Bowl e fino a questo momento hanno affrontato due finali: nel 1982 e nel 1989, entrambe perse contro ... Leggi su open.online (Di sabato 12 febbraio 2022) È tutto pronto. Quando in Italia sarà la notte tra il 13 e 14 febbraio al Sofi Stadium di Inglewood in California andrà in scena la 56° edizione del, la partita che incoronerà il vincitore della National Football League (NFL). Le due squadre che scenderanno in campo sono i Los Angeles Rams e i Cincinnati Bengals. I Los Angeles Rams hanno una sola vittoria all’attivo nel, nello specifico nella 34° edizione, quella che si è disputata nel 2000 al Georgia Dome di Atlanta. Guardando ad anni più recenti invece sono arrivati innel 2019, dove hanno conteso la coppa ai New England Patriots. I Cincinnati Bengals invece non hanno mai vinto une fino a questo momento hanno affrontato due finali: nel 1982 e nel 1989, entrambe perse contro ...

Advertising

PigsAndPlans : Zendaya x André 3000 for Squarespace's Super Bowl spot - SaCe86 : Dal flag-football col figlio al #SuperBowl: il paradiso può attendere - saraelektrareal : RT @JDBITALIANCREW: Nuove foto in HD di @justinbieber al pre-show del Super Bowl - Dino03093879 : @La_manina__ Sono Americani cosa ci vuole fare. Le guerre loro poi le guardano in tv con coca e popcorn nell'intervallo del super bowl. - ilikefinemusic : RT @LaVocediNewYork: #SuperBowl: tra i Los Angeles #Ram e i Cincinnati #Bengals l’America torna a tifare. Le due squadre arrivano all’ultim… -