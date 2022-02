Suo padre è morto. Così la stella del Football Harris la porta al ballo padre-figlia (Di sabato 12 febbraio 2022) Anthony Harris e Audrey Soape (Foto di Vember) Negli Stati Uniti i balli padre-figlia sono dei veri e propri eventi, che vengono organizzati tutti gli anni nelle scuole americane a partire dalle elementari. Ma quest’anno una studentessa, la piccola Audrey Soape, non sapeva con chi andarci. Dopo aver perso suo padre a marzo dello scorso anno, a distanza di cinque settimane l’undicenne deve affrontare un altro lutto, quello di suo nonno. Non c’era, quindi, nessun uomo di famiglia che poteva accompagnarla al ballo, ma sua mamma si fa venire un’idea: “Sapevo che era inverosimile e non sapevo cosa aspettarmi. Ma ho pensato che almeno ci avrei provato”, ha detto al Washington Post Holly Soape, che come accompagnatore per sua figlia ha pensato alla ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 12 febbraio 2022) Anthonye Audrey Soape (Foto di Vember) Negli Stati Uniti i ballisono dei veri e propri eventi, che vengono organizzati tutti gli anni nelle scuole americane a partire dalle elementari. Ma quest’anno una studentessa, la piccola Audrey Soape, non sapeva con chi andarci. Dopo aver perso suoa marzo dello scorso anno, a distanza di cinque settimane l’undicenne deve affrontare un altro lutto, quello di suo nonno. Non c’era, quindi, nessun uomo di famiglia che poteva accompagnarla al, ma sua mamma si fa venire un’idea: “Sapevo che era inverosimile e non sapevo cosa aspettarmi. Ma ho pensato che almeno ci avrei provato”, ha detto al Washington Post Holly Soape, che come accompagnatore per suaha pensato alla ...

