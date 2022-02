Storie Italiane, Eleonora Daniele si commuove in diretta per “il ragazzo dai pantaloni rosa”: “Non riesco tanto a parlare…” (Di sabato 12 febbraio 2022) Momento di commozione per Eleonora Daniele durante l’ultima puntata di Storie Italiane, il programma in onda su Rai Uno. La conduttrice è tornata a parlare degli outfit rosa di Sanremo 2022, simbolo anche di libertà di espressione degli artisti, raccontando una storia di bullismo, quella del “ragazzo dai pantaloni rosa”, 15enne che dieci anni fa si è tolto la vita proprio perché bullizzato anche per i suoi pantaloni rosa. Daniele aveva già ricordato la storia in una precedente puntata della trasmissione, proprio mentre lodava l’atteggiamento di Sangiovanni, da sempre appassionato della gamma di colori tra il rosa e il viola. Durante la puntata dell’11 febbraio, però, la conduttrice ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022) Momento di commozione perdurante l’ultima puntata di, il programma in onda su Rai Uno. La conduttrice è tornata a parlare degli outfitdi Sanremo 2022, simbolo anche di libertà di espressione degli artisti, raccontando una storia di bullismo, quella del “dai”, 15enne che dieci anni fa si è tolto la vita proprio perché bullizzato anche per i suoiaveva già ricordato la storia in una precedente puntata della trasmissione, proprio mentre lodava l’atteggiamento di Sangiovanni, da sempre appassionato della gamma di colori tra ile il viola. Durante la puntata dell’11 febbraio, però, la conduttrice ha ...

Advertising

gianlu_79 : Complimenti a @RaiUno , @storie_italiane , @eleonoradaniele, @MLicordari @DodoLucarelli @ilpoliti e tutti gli invi… - BlogSocialTv1 : Ieri mattina @RaiUno con @storie_italiane segna 856.000 spettatori al 16.1% e 872.000 al 14.4% di share… - coralinemood : RT @emmanuelap: Vestirsi di rosa non è coraggioso, ma vuole dire essere liberi di essere se stessi anche su un palco importante come quell’… - fla9611 : RT @emmanuelap: Vestirsi di rosa non è coraggioso, ma vuole dire essere liberi di essere se stessi anche su un palco importante come quell’… - algarock61 : Castrolibero, la ragazza molestata a “Storie Italiane”: “Mi sentivo sporca, non sorridevo più” -