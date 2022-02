Storie da raccontare/5: il rivoluzionario (Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Canzone consigliata: La mia generazione – Dargen D’Amico Io vi vedo. Voi non lo sapete ma vi osservo. Vi studio. Vi scruto. E ogni giorno di più, mentre il traffico procede a singhiozzo, mi rifletto nei vostri occhiali da sole. Quelli con le lenti a specchio, colorate. Piangete. Io vi vedo. Con le mani ben strette al volante. Quasi fosse l’unica àncora di salvezza esistente al mondo a cui aggrapparsi per sopravvivere. Con il palmo a tapparvi la bocca sorpresa in uno spasmo. Con le dita ad asciugarvi le guance e gli angoli degli occhi. Che poi, quali saranno le lacrime più vere? Quelle che scendono dritte dritte e vi intrappolano il viso? O quelle che, al centro della faccia, affrontano i sentieri tortuosi del naso per poi suicidarsi usando il mento come trampolino di lancio? Non lo so. Rimarrà uno dei dubbi ai quali ... Leggi su distantimaunite (Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Canzone consigliata: La mia generazione – Dargen D’Amico Io vi vedo. Voi non lo sapete ma vi osservo. Vi studio. Vi scruto. E ogni giorno di più, mentre il traffico procede a singhiozzo, mi rifletto nei vostri occhiali da sole. Quelli con le lenti a specchio, colorate. Piangete. Io vi vedo. Con le mani ben strette al volante. Quasi fosse l’unica àncora di salvezza esistente al mondo a cui aggrapparsi per sopravvivere. Con il palmo a tapparvi la bocca sorpresa in uno spasmo. Con le dita ad asciugarvi le guance e gli angoli degli occhi. Che poi, quali saranno le lacrime più vere? Quelle che scendono dritte dritte e vi intrappolano il viso? O quelle che, al centro della faccia, affrontano i sentieri tortuosi del naso per poi suicidarsi usando il mento come trampolino di lancio? Non lo so. Rimarrà uno dei dubbi ai quali ...

Advertising

carmelitadurso : Amo il mio lavoro, perché attraverso #pomeriggio5 posso raccontare le vostre storie e grazie all’aiuto di tutti riu… - PieroVendramel : RT @LaVeritaWeb: Bambini e anziani i più discriminati. Liste di proscrizione alle elementari. Vogliamo raccontare - anche - le loro storie… - Lady23347369 : @MartinKeufaver E comunque su queste cose non si scherza ci si può credere o meno, io rispetto chi ha alcune doti a… - marcoranieri72 : RT @LaVeritaWeb: Bambini e anziani i più discriminati. Liste di proscrizione alle elementari. Vogliamo raccontare - anche - le loro storie… - ferdinandofabb1 : @kumbiaerumba @repubblica No, è un argomento a parte, e se pretendi che gli altri non possano raccontare le proprie… -

Ultime Notizie dalla rete : Storie raccontare A Recco le storie di 'Argonauti' Sergio Maifredi e Corrado d'Elia nei mesi scorsi hanno raccolto le storie che i cittadini di Recco hanno voluto raccontare, partecipando attivamente alla lunga azione di teatro di comunità in cui ...

Inventing Anna e il fascino discreto dei truffatori Un contratto del genere infatti impedisce ad Anna di raccontare la sua storia altrove. Da quando il ...delle altre con - women espongono allo stesso tempo una nostra vulnerabilità che rende tali storie ...

Libero campeggio - Matteo Caccia racconta: Storie di rinascita | Radio 24 Radio 24 La vera storia di Naughty Dog Da questa intuizione nasce tutto: ecco la vera storia di Naugty Dog ... create sul gioco non potevano essere salvate, Gavin racconta "bisognava indurre l'Apple II a dartele, resettare la macchina ...

A Recco le storie di “Argonauti” A Recco le storie di “Argonauti” 2022 Le prime storie raccontate dai cittadini di Recco e raccolte dal Teatro Pubblico Ligure saranno presentate in una lettura partecipata con Sergio Maifredi e ...

Sergio Maifredi e Corrado d'Elia nei mesi scorsi hanno raccolto leche i cittadini di Recco hanno voluto, partecipando attivamente alla lunga azione di teatro di comunità in cui ...Un contratto del genere infatti impedisce ad Anna dila sua storia altrove. Da quando il ...delle altre con - women espongono allo stesso tempo una nostra vulnerabilità che rende tali...Da questa intuizione nasce tutto: ecco la vera storia di Naugty Dog ... create sul gioco non potevano essere salvate, Gavin racconta "bisognava indurre l'Apple II a dartele, resettare la macchina ...A Recco le storie di “Argonauti” 2022 Le prime storie raccontate dai cittadini di Recco e raccolte dal Teatro Pubblico Ligure saranno presentate in una lettura partecipata con Sergio Maifredi e ...