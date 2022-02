Stop alla droga, blitz dei carabinieri davanti alle scuole. In azione anche il cane della Finanza (Di sabato 12 febbraio 2022) FERMO - Pattuglie fuori dalle scuole per stroncare il traffico di stupefacenti . I carabinieri della stazione di Fermo, insieme al cane della guardia di Finanza , hanno presidiato le uscite dagli ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 12 febbraio 2022) FERMO - Pattuglie fuori dper stroncare il traffico di stupefacenti . Istdi Fermo, insieme alguardia di, hanno presidiato le uscite dagli ...

Advertising

SaveChildrenIT : #Somalia: grande preoccupazione per l'arresto di 6 minori, di cui 4 condannati a morte per il loro coinvolgimento i… - lucianonobili : Pit stop. Alla fine è toccato anche a me risultare positivo, durante un tampone di controllo, al Covid. Fortunatam… - fattoquotidiano : Islanda, stop alla caccia alle balene dal 2024. Il governo: “Non dà più benefici apprezzabili” - Rad_i_144 : RT @Radfem_Italia: Billie Eilish sul porno: “Ne guardavo parecchio. Ho iniziato quando avevo qualcosa come 11 anni. Credo che mi abbia dist… - teinaocaffeina : @DarioGhezzi1 Dovrebbero fare come a Berlino, che al weekend rimangono aperti non stop dal venerdì pomeriggio alla domenica sera tardi ?? -