Stefano De Martino rompe finalmente il silenzio su Belen (Di sabato 12 febbraio 2022) Numerosi sono le voci che ipotizzano un ritorno di fiamma tra Belen e l'ex Stefano De Martino. Il ballerino, a tal proposito, si pronuncia: "Non c'è un ritorno di fiamma. Altrimenti non avrei problemi ad ammetterlo. Siamo due genitori, abbiamo un legame che va al di là di un matrimonio e insieme abbiamo passato mille cose nella vita. Sarebbe strano il contrario. Ammetto che per tanto tempo e per mille motivi non ci hanno mai visto assieme, però in una madre e in un padre che magari passano la domenica insieme con il loro bambino io non ci vedo proprio niente di straordinario". Belen vista sotto casa dell'ex Belen è stata avvistata sotto casa del suo ex anche in tarda sera o, addirittura, all'alba. Stefano cerca di spiegare: "Un padre e una madre si possono 'scambiare' il ...

