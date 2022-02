Stefania Orlando eletta “personaggio dell’anno” (Video) (Di sabato 12 febbraio 2022) Stefania Orlando, showgirl e conduttrice, nonché ex gieffina, è stata ospite oggi a Tv Talk Stefania Orlando, 55 anni, a Tv Talk ha parlato delle sue esperienze televisive recenti dal Gf Vip 5 a Tale e quale. Nel programma condotto da Massimo Bernardini, la donna ex vippona è stata eletta “personaggio dell’anno”. Il motivo? Il fatto di essere riuscita a fare quella “svolta popolare” che l’ha fatta conoscere al grande pubblico. La Orlando, onorata del riconoscimento, ha sottolineato di essere riuscita in effetti a conquistare persone che negli anni Novanta, quando lei era molto popolare in tv, non erano ancora nate. Infatti la Queen, così è stata soprannominata durante il reality Mediaset, ha avuto un enorme successo fuori e dentro la casa di ... Leggi su 361magazine (Di sabato 12 febbraio 2022), showgirl e conduttrice, nonché ex gieffina, è stata ospite oggi a Tv Talk, 55 anni, a Tv Talk ha parlato delle sue esperienze televisive recenti dal Gf Vip 5 a Tale e quale. Nel programma condotto da Massimo Bernardini, la donna ex vippona è stata”. Il motivo? Il fatto di essere riuscita a fare quella “svolta popolare” che l’ha fatta conoscere al grande pubblico. La, onorata del riconoscimento, ha sottolineato di essere riuscita in effetti a conquistare persone che negli anni Novanta, quando lei era molto popolare in tv, non erano ancora nate. Infatti la Queen, così è stata soprannominata durante il reality Mediaset, ha avuto un enorme successo fuori e dentro la casa di ...

