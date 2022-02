Stato d’emergenza: ecco come cambierà la vita ad aprile (Di sabato 12 febbraio 2022) Stato d’emergenza, ecco come cambierà la vita ad aprile: i nuovi svolgimenti sulle misure di contenimento della diffusione del Coronavirus. Con l’arrivo della primavera dovrebbero rallentarsi le restrizioni (foto: Pixabay).Ormai da anni l’emergenza Coronavirus e le restrizioni fanno purtroppo parte della nostra vita; rispetto alla prima fase però, con l’arrivo dei vaccini la situazione è decisamente migliorata così come, fortunatamente, sono diminuite a dismisura le vittime. Dopo l’aumento delle restrizioni dovute alla repentina diffusione della variante Omicron, pare che dalla prossima primavera ci sarà un nuovo allentamento; ecco cosa cambierà ad ... Leggi su formatonews (Di sabato 12 febbraio 2022)laad: i nuovi svolgimenti sulle misure di contenimento della diffusione del Coronavirus. Con l’arrivo della primavera dovrebbero rallentarsi le restrizioni (foto: Pixabay).Ormai da anni l’emergenza Coronavirus e le restrizioni fanno purtroppo parte della nostra; rispetto alla prima fase però, con l’arrivo dei vaccini la situazione è decisamente migliorata così, fortunatamente, sono diminuite a dismisura le vittime. Dopo l’aumento delle restrizioni dovute alla repentina diffusione della variante Omicron, pare che dalla prossima primavera ci sarà un nuovo allentamento;cosaad ...

borghi_claudio : @b_iose Mi pare che anche nel mio partito (ma non solo) ora ci sia consenso che lo stato d'emergenza non debba più… - borghi_claudio : @GilgameshF_a_te Sono d'accordo ma il punto è sempre quello, ci vuole il 51% su qualsiasi emendamento. Su questi l'… - fanpage : #FreedomConvoyCanada2022 La protesta dei camionisti contro l'obbligo di vaccino, che sta paralizzando il Canada, al… - chicokina : @LoneWol53315865 @fabriziox23 Beh se mi prorogano lo stato d’emergenza per vent’anni anche quando emergenza non c’è… - GdP_67 : RT @DiegoFusaro: Se l'infame tessera verde resta dopo la fine dello stato d'emergenza vuol dire - quod erat demonstrandum - che essa era un… -