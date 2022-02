Sportitalia Campionato Primavera 1 TimVision - Programma 18a Giornata e Telecronisti (Di sabato 12 febbraio 2022) Programma della 18a Giornata del Campionato Primavera 1 TimVision, tutto in diretta e in esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e su SoloCalcio . L’intera Programmazione è disponibile anche sulla App ufficiale di Sportitalia: Roma vs Torino – Sabato 12 febbraio 2022 in diretta dalle ore 11 su Sportitalia 60 DTT Telecronista Matteo Gandini... Leggi su digital-news (Di sabato 12 febbraio 2022)della 18adel, tutto in diretta e in esclusiva su(canale 60 del digitale terrestre) e su SoloCalcio . L’interazione è disponibile anche sulla App ufficiale di: Roma vs Torino – Sabato 12 febbraio 2022 in diretta dalle ore 11 su60 DTT Telecronista Matteo Gandini...

Advertising

tvdellosport : ??18ª GIORNATA - PRIMAVERA Le emozioni del campionato #Primavera1 sono in esclusiva su #Sportitalia e su… - tvdellosport : ??????Questa sera non perdere le emozioni del Campionato #Carioca con il match tra #Audax RJ e #Flamengo! ??Fischio… - tvdellosport : ?? CAMPIONATO PRIMAVERA 1 ?? Questi i risultati e la classifica dopo la 17ª giornata ?? ???? Nel diciassettesimo tur… - tvdellosport : Alle 23 a #sportitaliamercato ?? Campionato riaperto: l’#Inter si specchia e ora ha un tour de force ?? #Milan e… - tvdellosport : ??Allo stadio Enzo Ricci finisce 1-1 il match tra #Sassuolo e #Atalanta valevole per la 17ª giornata del Campionato… -