Sporco ovunque nel nuovo ristorante etnico, municipale e Asl lo chiudono (Di sabato 12 febbraio 2022) La Spezia, 12 febbraio 2022 - Pareti ammalorate, alimenti deperibili e sfusi non tracciabili e tenuti in frigoriferi non funzionanti, Sporco e unto incrostati ovunque , tegami, padelle, posate e ... Leggi su lanazione (Di sabato 12 febbraio 2022) La Spezia, 12 febbraio 2022 - Pareti ammalorate, alimenti deperibili e sfusi non tracciabili e tenuti in frigoriferi non funzionanti,e unto incrostati, tegami, padelle, posate e ...

Advertising

simoonlights : pensa un po' io invece non vivrei mai con persone che fanno un casino assurdo dalla mattina alla sera e lasciano sp… - julioGo32463306 : @MsGiovanna2 Giovanna. Io voglio un sesso sporco con te. Ti ho cerca to ovunque. Apri il tuo DM. - falenesuicide : Cmq lo sporco è ovunque. In ogni paese - sandcastvles : No non ti tollero se sei un cazzo di maiale che lascia sporco ovunque - Obbyt_ : @cicabum_ che bella la cucina quando ancora non c'era lo sporco ovunque ?? #jeru -