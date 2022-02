Spiagge in svendita (Di sabato 12 febbraio 2022) L’acquisto di un tratto di costa del golfo di Trieste da parte di un famoso marchio sembra «l’antipasto» di ciò che aspetta i litorali italiani di pregio. Una miope applicazione delle norme sulle liberalizzazioni, volute dall’Europa, rischia così di dare un altro colpo a un settore già in crisi quale oggi è il turismo. Con un’ironia involontaria il Consiglio di Stato, mettendo fine all’annoso contenzioso sulle concessioni balneari, ha stabilito come termine ultimo di validità il 31 dicembre 2023, dopodiché scatteranno le liberalizzazioni perché «è estremamente prezioso garantire ai cittadini una gestione del patrimonio nazionale costiero e contribuire in misura significativa alla crescita economica e, soprattutto, alla ripresa degli investimenti di cui il Paese necessita». Nemmeno il tempo di leggere il dispositivo dell’ordinanza e il proprietario del marchio Red Bull, l’austriaco ... Leggi su panorama (Di sabato 12 febbraio 2022) L’acquisto di un tratto di costa del golfo di Trieste da parte di un famoso marchio sembra «l’antipasto» di ciò che aspetta i litorali italiani di pregio. Una miope applicazione delle norme sulle liberalizzazioni, volute dall’Europa, rischia così di dare un altro colpo a un settore già in crisi quale oggi è il turismo. Con un’ironia involontaria il Consiglio di Stato, mettendo fine all’annoso contenzioso sulle concessioni balneari, ha stabilito come termine ultimo di validità il 31 dicembre 2023, dopodiché scatteranno le liberalizzazioni perché «è estremamente prezioso garantire ai cittadini una gestione del patrimonio nazionale costiero e contribuire in misura significativa alla crescita economica e, soprattutto, alla ripresa degli investimenti di cui il Paese necessita». Nemmeno il tempo di leggere il dispositivo dell’ordinanza e il proprietario del marchio Red Bull, l’austriaco ...

Ultime Notizie dalla rete : Spiagge svendita Concessioni balneari, la Lega dice no alla 'svendita delle spiagge abruzzesi' La Lega dice no alla svendita delle spiagge abruzzesi e sta lavorando con i suoi ministri ed i suoi parlamentari ad una soluzione nel rispetto delle regole'. E D'Eramo, che è anche segretario ...

Balneari, Campomenosi (Lega): "Gentiloni dovrebbe sostenere imprese italiane, non svenderle" ' Auspicare una riassegnazione delle concessioni marittimo - demaniali attraverso bandi, come affermato oggi da Gentiloni, è la conferma che la sinistra vuole la svendita delle nostre spiagge, in combutta con il M5s che ha ormai abbandonato i balneari. La Lega è al lavoro per una soluzione comprensiva che possa tutelare gli interessi di un comparto strategico ...

Spiagge in svendita Panorama Concessioni balneari, Scajola: “Il governo vuole fare le gare ma non lo dice” La Lega, i suoi ministri e i suoi parlamentari stanno lavorando per una soluzione che, nel rispetto delle regole, non permetta la svendita delle spiagge italiane». (Il Sole 24 ORE) “Un conto – ...

Balneari, Salvini: "Gentiloni vergognoso, no svendita spiagge italiane" Economia - Indegna invasione di campo anti - italiana da parte di un commissario europeo nominato dall'Italia. Letta che dice? Il Pd che dice ai 30.000 imprenditori e ai 300.000 lavoratori che ...

