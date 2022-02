Spettacolo della natura al Circeo: lo sciacallo dorato europeo sceglie il Parco come casa (Di sabato 12 febbraio 2022) E’ stata ufficialmente accertata la presenza dello sciacallo dorato europeo (Canis aureus moreoticus) all’interno del Parco nazionale del Circeo. La conferma è arrivata dal dottor Luca Lapini della Sezione Zoologica del Museo Friulano di Storia naturale di Udine, esperto italiano della specie, contattato formalmente dall’Ente Parco che gli ha fornito la documentazione fotografica a disposizione. Tale documentazione è derivata dallo studio dei filmati registrati, nel corso del 2020, dalle fototrappole installate nel territorio del Parco per un’attività di monitoraggio faunistico mirata ad approfondire la presenza della Lepre italica (Lepus corsicanus). Il controllo delle immagini è stato eseguito dal ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 12 febbraio 2022) E’ stata ufficialmente accertata la presenza dello(Canis aureus moreoticus) all’interno delnazionale del. La conferma è arrivata dal dottor Luca LapiniSezione Zoologica del Museo Friulano di Storiale di Udine, esperto italianospecie, contattato formalmente dall’Enteche gli ha fornito la documentazione fotografica a disposizione. Tale documentazione è derivata dallo studio dei filmati registrati, nel corso del 2020, dalle fototrappole installate nel territorio delper un’attività di monitoraggio faunistico mirata ad approfondire la presenzaLepre italica (Lepus corsicanus). Il controllo delle immagini è stato eseguito dal ...

