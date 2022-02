Sparisce dalla circolazione | 70enne ritrovata sulla sedia del salotto | era morta da almeno due anni

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 12 febbraio 2022) Una vicenda che rappresenta a pieno il dramma della solitudine vissuto da molte persone, in particolare anziani. Marinella Beretta, 70, originaria di Erba, è stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione di Como, in via Comum Oppidum. Come riportano anche la testata Fanpage e il quotidiano La Provincia di Como, il suo corpo si trovava in avanzato stato di decomposizione. Lasi trovava seduta su unadelprobabilmente da un paio d’senza che nessuno l’abbia mai cercata per tutto questo tempo. La villa in cui viveva era stata ceduta ad un cittadino svizzero, ma la signora Beretta ne manteneva l’usufrutto, ricevendo regolarmente soldi dall’uomo. LEGGI ANCHE => Ritrovato il corpo di una donna in una macchina sul fondo ...