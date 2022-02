Spari a San Martino Valle Caudina, 2 feriti. (Di sabato 12 febbraio 2022) Colpi di pistola in pieno giorno a San Martino Valle Caudina. Due le persone raggiunte dai colpi d'arma da fuoco. È accaduto nella mattinata in via San Martino Vescovo. Nella stessa zona era in corso ... Leggi su gazzettadiavellino (Di sabato 12 febbraio 2022) Colpi di pistola in pieno giorno a San. Due le persone raggiunte dai colpi d'arma da fuoco. È accaduto nella mattinata in via SanVescovo. Nella stessa zona era in corso ...

Advertising

GazzettAvellino : Spari a San Martino Valle Caudina, 2 feriti. - ptvtelenostra : SAN MARTINO. SPARI IN STRADA, DUE FERITI - - dukana2 : RT @dukana2: L'inseguimento, gli spari e il mitra carico in auto a #Milano - dukana2 : L'inseguimento, gli spari e il mitra carico in auto a #Milano - sportli26181512 : Spari a San Siro, arrestato il rapper Kappa 24K: 'Guerra tra gruppi per il mercato discografico': L'Inter ha presen… -