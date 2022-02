Spalletti: «Siamo contenti del punto, ma abbiamo avuto un paio di palle per risolvere la partita» (Di sabato 12 febbraio 2022) Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ai microfoni di Dazn dopo il big match contro l’Inter «Bisogna continuare a mantenere questa leggerezza di squadra talentuosa, fatta anche di talento. In alcuni momenti l’abbiamo fatta vedere in altri no, così viene fuori al forza degli avversari, che sono più forti di noi. Dobbiamo tenere la partita nelle nostre qualità, invece abbiamo subito il pareggio, non ce l’abbiamo fatta e così diventa tutto più difficile». «L’avevamo preparata come qualsiasi 4-2-3-1 contro una squadra che ha due tutta fascia, bisogna arrivarci col terzino sul quinto, solo quando è distante diventa dura, gli va concesso campo, o ci si arriva col mediano o col terzino quando sono più alti. Lo abbiamo fatto bene per lunghi tratti, ci sono capitate ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 12 febbraio 2022) Il tecnico del Napoli Lucianoai microfoni di Dazn dopo il big match contro l’Inter «Bisogna continuare a mantenere questa leggerezza di squadra talentuosa, fatta anche di talento. In alcuni momenti l’fatta vedere in altri no, così viene fuori al forza degli avversari, che sono più forti di noi. Dobbiamo tenere lanelle nostre qualità, invecesubito il pareggio, non ce l’fatta e così diventa tutto più difficile». «L’avevamo preparata come qualsiasi 4-2-3-1 contro una squadra che ha due tutta fascia, bisogna arrivarci col terzino sul quinto, solo quando è distante diventa dura, gli va concesso campo, o ci si arriva col mediano o col terzino quando sono più alti. Lofatto bene per lunghi tratti, ci sono capitate ...

Advertising

napolista : #Spalletti: «Siamo contenti del punto, ma abbiamo avuto un paio di palle per risolvere la partita» A Dazn: «Non ab… - MattBest__ : Non mi fido più delle parole di Spalletti, siamo il Napoli di qua, daremo tutto di là, siamo pronti… E poi giocano così, bah - manu67915486 : @Laudantes @ansiaefanta Se non sai cosa ho scritto, non mi dai del capuzziello addirittura citando testuali parole,… - AnguissaFan : RT @ROI05841958: Spalletti, secondo me, fa un errore sulle sostituzioni. Ci sta passare ad un 3-4-2-1 ma insieme a Mertens sarebbe servito… - Salvato95551627 : RT @ROI05841958: Spalletti, secondo me, fa un errore sulle sostituzioni. Ci sta passare ad un 3-4-2-1 ma insieme a Mertens sarebbe servito… -