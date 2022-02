“Songs in a conversation”, nuovo omaggio a Nick Drake firmato da Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo (Di sabato 12 febbraio 2022) ROMA – Il 25 febbraio verrà pubblicato “Songs in a conversation”, che è “il nuovo capitolo dell’incondizionato amore che Rodrigo D’Erasmo ed io nutriamo nei confronti del grande Nick Drake”, spiega sui social Roberto Angelini nel dare la notizia. “A distanza di 16 anni da “Pong moon” abbiamo deciso di rifarlo. In compagnia di amici, ospiti e riproponendo un immaginario di plastilina per essere coerenti con il passato. Eccoci qui. Dal 25 febbraio si potrà ascoltare”. È già possibile prenotare una copia in vinile che sarà disponibile dal 29 aprile. Il disco verrà poi presentato anche dal vivo con un mini tour. Due brani di “Songs in a conversation” sono stati registrati dal fonico produttore di ... Leggi su lopinionista (Di sabato 12 febbraio 2022) ROMA – Il 25 febbraio verrà pubblicato “in a”, che è “ilcapitolo dell’incondizionato amore cheed io nutriamo nei confronti del grande”, spiega sui socialnel dare la notizia. “A distanza di 16 anni da “Pong moon” abbiamo deciso di rifarlo. In compagnia di amici, ospiti e riproponendo un immaginario di plastilina per essere coerenti con il passato. Eccoci qui. Dal 25 febbraio si potrà ascoltare”. È già possibile prenotare una copia in vinile che sarà disponibile dal 29 aprile. Il disco verrà poi presentato anche dal vivo con un mini tour. Due brani di “in a” sono stati registrati dal fonico produttore di ...

