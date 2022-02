Snowboardcross | Lorenzo Sommariva | “Spero che questo risultato aiuti il nostro sport a racimolare dei giovani”

Leggi su oasport

(Di sabato 12 febbraio 2022) La notte italiana ci ha regalato grandi emozioni. Nella gara a coppie miste di snowboarcross valevoli per le Olimpiadi di Pechino 2022 è arrivato un argento per il duo azzurro composta da Omar Visintin e Michela Moioli. Oltre abellissimo, c’è poi da evidenziare la grande prova dell’altra coppia italiana in gara, quella formata dae Caterina Carpano. I due nostri portacolori hanno superato i quarti e la semifinale e hanno poi chiuso al quarto posto la Big Final dopo una caduta incredibile di Carpano. Al termine della gara, questi ultimi due azzurri sono intervenuti ai microfoni di Rai 2: “Ce l’abbiamo fatta ad arrivare in finale, mancava solo un piccolo gradino per avere la medaglia ma io sono soddisfatta comunque”, ha commentato Caterina Carpano. La nativa di Pozza di Fassa ha poi ...