Smackdown 11 02 2022 Good guys finish last

(Di sabato 12 febbraio 2022) Lettori di ZW, bentornati ad un nuovo appuntamento con Friday Night. Puntata dello show blu nella quale vedremo il titolo femminile dimesso in palio, Charlotte Flair dovrà quindi difendersi dall’assalto di una Naomi che cerca di ottenere questa possibilità da davvero tanto tempo. Vedremo anche l’incontro tra Aliyah e Natalya, dopo la che quest’ultima ha richiesto espressamente un match senza squalifiche per sconfiggere una volta per tutte la sua rivale. Continua inoltre la rivalità tra Goldberg e il campione Universale Roman Reigns, vedremo i due impegnati in una intervista insieme a Michel Cole per sentire le loro motivazioni e opinioni in vista del loro match a Elimination Chamber. Tutto questo e molto altro ancora in questa nuova edizione dello show blu! Ad aprire le danze della puntata di questa settimana è nientemeno ...

La card di Elimination ChamberDrew McIntyre vs Madcap Moss Dopo aver subito un assalto nel ... Roman Reigns (C) vs Goldberg Bill Goldberg è tornato nella scorsa puntata die ha sfidato ...I risultati della Royal RumbleWWE Universal Championship : Seth Rollins batte Roman Reigns (C)... La "Baddest Woman on the Planet", entrata con il numero 28, ha eliminato per ultima la...Though WWE Official Sonya Deville was ordered to not lay a hand of Naomi, SmackDown Women’s Champion Charlotte Flair emerged victorious over The Glow in a hard-fought title match. After the bell, The ...La puntata di Friday Night SmackDown che andrà in onda il 18 febbraio è stata già registrata la scorsa notte, in maniera tale da permettere agli atleti del roster di giungere in Arabia Saudita per WWE ...