Skincare: i 16 prodotti che hanno fatto la storia (Di sabato 12 febbraio 2022) Chiamateli Blockbuster È capace di vendere 34 milioni di pezzi ogni anno. La linea Revitalift di L’Oréal Paris realizza record dal 1995. In particolare, la crema Laser X3, frutto di 14 anni di ricerca e oltre 30 brevetti, è da cinque anni l’anti-età bestseller in Italia. Formulata con Pro-Xylane, corregge le rughe, ridensifica e tonifica la pelle, promettendo di togliere tre anni in due mesi (50 ml, € 16,49). Nell’idratazione a lunga tenuta ha pochi concorrenti: ora, a 33 anni dal lancio, la new generation di Moisture Surge di Clinique dura 100 ore e penetra in dieci strati di profondità nella superficie cutanea (50 ml, € 21). Creata nel 1930 da Elizabeth Arden, Eight Hour Cream Skin Protectant è tutt’oggi il segreto di molte star (50 ml, € 30). I fantastici Anni Duemila In coppia con la Lotion, la Cream della linea Cellular Performance di Sensai disseta le pelli più secche e ... Leggi su amica (Di sabato 12 febbraio 2022) Chiamateli Blockbuster È capace di vendere 34 milioni di pezzi ogni anno. La linea Revitalift di L’Oréal Paris realizza record dal 1995. In particolare, la crema Laser X3, frutto di 14 anni di ricerca e oltre 30 brevetti, è da cinque anni l’anti-età bestseller in Italia. Formulata con Pro-Xylane, corregge le rughe, ridensifica e tonifica la pelle, promettendo di togliere tre anni in due mesi (50 ml, € 16,49). Nell’idratazione a lunga tenuta ha pochi concorrenti: ora, a 33 anni dal lancio, la new generation di Moisture Surge di Clinique dura 100 ore e penetra in dieci strati di profondità nella superficie cutanea (50 ml, € 21). Creata nel 1930 da Elizabeth Arden, Eight Hour Cream Skin Protectant è tutt’oggi il segreto di molte star (50 ml, € 30). I fantastici Anni Duemila In coppia con la Lotion, la Cream della linea Cellular Performance di Sensai disseta le pelli più secche e ...

wndlstistheway : la cosa più emozionante della giornata è stata fare la skincare con i prodotti alla cannabis che ho ordinato online… - luvcarotii : pensando che ho speso 200 euro x dei prodotti di skincare ma non è che facciano chissà che cosa lol… - outofvue : se i prodotti per la skincare che ho comprato non migliorano la situazione i will simply pass away - LisaLisa_____ : Ormai e da un paio di settimane che mattina e sera tutti i giorni dedico un pochino del mio tempo alla skincare e o… - mmelloncoollie : prodotti skincare che uso quando sono povera: acqua micellare+ latte idratante Garnier, scioglie il trucco e lascia… -

Ultime Notizie dalla rete : Skincare prodotti Labbra più carnose con un olio naturale insospettabile: ecco quale! Con la ricetta giusta e con tutti gli ingredienti necessari sottomano, possiamo preparare dei prodotti fantastici per la skincare routine. Tutto questo vale anche per le labbra: per averle più ...

San Valentino, le idee regalo più belle in fatto di beauty e make up 14 caselline tutte da scoprire per 14 prodotti dedicati alla skincare e al make up . Sicuramente il regalo perfetto per chi non sa aspettare fino al 14 febbraio! Lookfantastic ha pensato ad un set ...

Skincare: i 16 prodotti che hanno fatto la... Amica Un'esperta del settore ci racconta cosa vogliono gli uomini in fatto di bellezza oggi Forte delle proprie conoscenze, ha deciso di fondare il brand Pisterzi, che propone prodotti per la cura della barba e dei capelli, ovviamente, ma anche skincare ed esclusive fragranze. Tutto è ...

Evergreen Life products, i prodotti per il benessere E per gli amanti dello skincare invernale ... con Olivum® e burro di karitè, prodotti cosmetici che mirano all’idratazione e nutrimento della pelle di viso e bocca. Evergreen Life Products ...

Con la ricetta giusta e con tutti gli ingredienti necessari sottomano, possiamo preparare deifantastici per laroutine. Tutto questo vale anche per le labbra: per averle più ...14 caselline tutte da scoprire per 14dedicati allae al make up . Sicuramente il regalo perfetto per chi non sa aspettare fino al 14 febbraio! Lookfantastic ha pensato ad un set ...Forte delle proprie conoscenze, ha deciso di fondare il brand Pisterzi, che propone prodotti per la cura della barba e dei capelli, ovviamente, ma anche skincare ed esclusive fragranze. Tutto è ...E per gli amanti dello skincare invernale ... con Olivum® e burro di karitè, prodotti cosmetici che mirano all’idratazione e nutrimento della pelle di viso e bocca. Evergreen Life Products ...