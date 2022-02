Serie BKT 22esima giornata la Reggina torna al successo dopo dieci incontri e contro il Crotone si aggiudica il 45esimo derby con l’euro gol di Montalto

(Di sabato 12 febbraio 2022)0 Marcatori:21°(4-2-3-1): Turati, Loiacono, Cionek, Stavropolus (Amione), Di Chiara, Hetemaj (Cortinovis), Crisetic, Kupisz, Menez (Bianchi), Folorunsho,(Tumminello). All. Stellone(3-4-2-1): Saro, Nedelcearu, Golemic (Cangian), Cuomo, Calapai, Estevez, Awua (Schnegg), Sala (Borello), Maric. Kargbo, Mulattieri (Kone). All. Modesto Arbitro: Matteo Gariglio di Pinerolo Assistenti: Margani – Laudato Quarto giudice a bordo campo: Alessandro Di Graci di Como Var: Abisso – Avar: Capaldo Ammoniti: Estevez, Golemic, Angoli: 6 a 5 per ilRecupero: 1 e 4 minuti doveva essere la partita della conferma del buon momento deliniziato col ritorno di ...

Il tecnico Marco Baroni ha convocato 22 giocatori per la gara Lecce - Benevento 3ª giornata di ritorno dellain programma domenica 13 febbraio 2022 alle ore 15:30 . Questa la lista dei convocati, in ordine di numerazione di maglia: 3. Vera 5. Lucioni 6. Simic 7. Ragusa 8. Gargiulo 9. Coda 10. Di ...E' il giorno di Reggina - Crotone . Quasi tutto pronto allo stadio Oreste Granillo per la gara che vale il ventiduesimo turno del campionato di. Di seguito le scelte dei due tecnici:REGGIO CALABRIA – Dolorosa sconfitta per il Crotone nel derby di Calabria contro la Reggina. Dolorosa perché si ferma una striscia positiva e non arrivano punti, ma anche per il modo in cui è maturata ...A queste si aggiungono tutte le partite di UEFA Europa League e i migliori match della UEFA Conference League, Serie BKT, LaLiga, la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS, ...