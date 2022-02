Serie A, i pronostici di Caressa e Zazzaroni: "Ecco come finiranno Napoli-Inter e Atalanta-Juventus" (Di sabato 12 febbraio 2022) Caressa, Ecco il pronostico suI 2 big match della 25^ giornata. Nel weekend che precede il ritorno delle coppe europee, in Serie A si disputano due grandi sfide: una in chiave corsa scudetto e... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 12 febbraio 2022)il pronostico suI 2 big match della 25^ giornata. Nel weekend che precede il ritorno delle coppe europee, inA si disputano due grandi sfide: una in chiave corsa scudetto e...

Serie A, i pronostici di Caressa e Zazzaroni: "Ecco come finiranno Napoli-Inter, Milan-Sampdoria e Atalanta-Juventus" Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni si divertono nel gioco dei pronostici. A dire la verità, il diretto del Corriere dello Sport ne becca solitamente molte di più rispetto al telecronista di Sky Sport. Per ...

