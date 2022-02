Serie A 2021/2022: il calendario della 25esima giornata di campionato (Di sabato 12 febbraio 2022) Oggi inizia la 25esima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022: ecco a che ora e dove vedere le partite in TV e streaming. Inizia oggi alle 15:00 la 25sima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A 2021/2022 con il match Lazio-Bologna e si concluderà lunedì 14 febbraio alle 20:45 con il posticipo Spezia-Fiorentina. A che ora e dove vedere le partite? Si potrà con l'abbonamento a DAZN e SKY, ma scopriamolo nel dettaglio. sabato 12 febbraio Lazio-Bologna ore 15:00 (DAZN) Telecronaca DAZN: Riccardo Mancini, commento: Massimo Gobbi Napoli-Inter ore 18:00 (DAZN) Telecronaca DAZN: Pierluigi Pardo, commento: Massimo Ambrosini Torino-Venezia ore 20:45 (DAZN, DAZN, Sky Sport Uno 201, ... Leggi su movieplayer (Di sabato 12 febbraio 2022) Oggi inizia ladeldi calcio di: ecco a che ora e dove vedere le partite in TV e streaming. Inizia oggi alle 15:00 la 25simadelitaliano di calcio dicon il match Lazio-Bologna e si concluderà lunedì 14 febbraio alle 20:45 con il posticipo Spezia-Fiorentina. A che ora e dove vedere le partite? Si potrà con l'abbonamento a DAZN e SKY, ma scopriamolo nel dettaglio. sabato 12 febbraio Lazio-Bologna ore 15:00 (DAZN) Telecronaca DAZN: Riccardo Mancini, commento: Massimo Gobbi Napoli-Inter ore 18:00 (DAZN) Telecronaca DAZN: Pierluigi Pardo, commento: Massimo Ambrosini Torino-Venezia ore 20:45 (DAZN, DAZN, Sky Sport Uno 201, ...

